Фото: прокуратура Красноярского края

Сотрудники красноярского медуниверситета скрыли свои доходы на 5 миллионов рублей. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Работники не отразили в декларациях 60 счетов в банках, 12 объектов недвижимости и два автомобиля. Однако это еще не все. Два сотрудника университета смогли скрыть свои доходы от продажи квартир в Назарове и Красноярске, некоторые не учли доход от операций с ценными бумагами, а кто-то и вовсе решил не предоставлять декларации.

По требованию прокуратуры 18 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.