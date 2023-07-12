Фото: ГИБДД Красноярского края

В Красноярске с начала 2023 года произошло более 150 ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщают в краевом ГИБДД.

Сегодня, 12 июля, дорожные полицейские решили провести специальные мероприятия, направленные на профилактику аварий c пешеходами. Сейчас экипажи ДПС дежурят возле оживленных переходов. Они будут рассказывать участникам дорожного движения про ответственность за правонарушения и давать советы по безопасности.

Отмечается, что этим летом полиция продолжит проводить профилактические мероприятия в усиленном режиме.