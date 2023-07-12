В Красноярске запретят остановку на Октябрьском мосту 15 июля Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске запретят остановку и стоянку транспорта на Октябрьском мосту – в субботу 15 июля, за исключением общественного. Начиная с 6 часов утра и до 23 часов вечера. Причина – на острове Татышев состоится праздник – День металлурга. Для Красноярска это один из самых массовых и авторитетных профессиональных праздников, учитывая, сколько предприятий этой отрасли расположены в городе и сколько жителей на них трудятся.

Пока нет программы мероприятий, которые пойдут в рамках праздника. Но одно можно сказать – их будет много, для разных категорий гостей. Традиционно – с конкурсами и призами, концертами, награждениями лучших работников предприятий.