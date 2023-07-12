Красноярцы раскритиковали проект банного комплекса на «Стрелке» Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы раскритиковали проект банного комплекса, который предложил инвестор из Новосибирска. В ответ на критику тот внес корректировку и снова вернулся со своей идеей. Компания из соседнего региона стремится возвести в нашем городе новое заведение для релакса. К самой идее нет вопросов: почему бы и не построить – желающих отдыхать наверняка найдется немало. Тем более, что у себя компания уже реализовала подобный проект. Но почему именно на склоне рядом с Медицинским университетом и памятником Андрею Дубенского? На двух берегах Енисея полно других мест, где можно расположить подобное заведение.

Но нет, компания стоит на своем: здесь и нигде больше. Измененный проект уже прошел госэкспетизу. Площадь комплекса составит 15 тысяч квадратных метров, в него войдут аква-зоны, сауны, СПА, термальные, кафе. В это уже вложено 1,5 миллиарда. В ближайшее время инвестор выйдет на администрацию Красноярска за разрешением на строительство.

Остался еще один вопрос: если это будет такое грандиозный проект, рассчитанный на сотни и тысячи человек, то парковки для них где?