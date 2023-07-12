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НовостиОбщество12 июля 2023 7:55

Красноярцы раскритиковали проект банного комплекса на «Стрелке»

Инвестор его изменил, но от планов не отказался
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярцы раскритиковали проект банного комплекса на «Стрелке»

Красноярцы раскритиковали проект банного комплекса на «Стрелке»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы раскритиковали проект банного комплекса, который предложил инвестор из Новосибирска. В ответ на критику тот внес корректировку и снова вернулся со своей идеей. Компания из соседнего региона стремится возвести в нашем городе новое заведение для релакса. К самой идее нет вопросов: почему бы и не построить – желающих отдыхать наверняка найдется немало. Тем более, что у себя компания уже реализовала подобный проект. Но почему именно на склоне рядом с Медицинским университетом и памятником Андрею Дубенского? На двух берегах Енисея полно других мест, где можно расположить подобное заведение.

Но нет, компания стоит на своем: здесь и нигде больше. Измененный проект уже прошел госэкспетизу. Площадь комплекса составит 15 тысяч квадратных метров, в него войдут аква-зоны, сауны, СПА, термальные, кафе. В это уже вложено 1,5 миллиарда. В ближайшее время инвестор выйдет на администрацию Красноярска за разрешением на строительство.

Остался еще один вопрос: если это будет такое грандиозный проект, рассчитанный на сотни и тысячи человек, то парковки для них где?