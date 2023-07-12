В Центральном районе Красноярска с начала 2023 года выписано штрафов на 1,7 миллиона рублей

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В Центральном районе Красноярска с начала 2023 года выписано штрафов на 1,7 миллиона. Такой информацией поделились в администрации города.

Чаще всего жители краевой столицы нарушали правила благоустройства. Например, автомобилистам уже успели выписать 438 штрафов за парковку на газонах. При этом отмечается, что нарушители стали заметно чаще оплачивать штрафы добровольно. В этом году это происходило в 64% случаев, а в 2022 году – в 53%.

Всего на заседаниях было рассмотрено 559 протоколов. Штрафов назначили на 1,72 млн рублей. Для сравнения, год назад эта сумма составила 454 тысячи рублей.