В Красноярске под вывесками ломбардов работали черные кредиторы Фото: ИВАНОВА Диана

Во втором квартале текущего года сотрудники Банка России выявили в Красноярске пять компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Все они были зарегистрированы как общества с ограниченной ответственностью, а в своем названии незаконно использовали слово «ломбард».

Управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев прокомментировал, чем рискуют граждане, имея дело с такими финансистами:

- Гарантий цивилизованного процесса получения займа, выплаты долга, сохранности залога никто не даст. Внимательно проверять финансовую организацию нужно не только когда вкладываешь свои деньги, но и когда их берешь в долг, чтобы не столкнуться с финансовыми и этическими проблемами.

Добавим, что в первом квартале были заведены уголовные дела на руководителей одной инвестиционной компании, которая имела признаки финансовой пирамиды, а гендиректор под арестом.

Как избежать встречи с нелегалами? Для начала проверить финансовую организацию перед тем, как обращаться туда. Сделать это можно на сайте Банка России. В специальном разделе есть реестры компаний, оказывающих финансовые услуги, и предупредительный список организаций, в деятельности которых выявлены признаки нелегальных участников финансового рынка.