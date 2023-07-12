В Красноярске под вывесками ломбардов работали черные кредиторы
Фото: ИВАНОВА Диана
Во втором квартале текущего года сотрудники Банка России выявили в Красноярске пять компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Все они были зарегистрированы как общества с ограниченной ответственностью, а в своем названии незаконно использовали слово «ломбард».
Управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев прокомментировал, чем рискуют граждане, имея дело с такими финансистами:
- Гарантий цивилизованного процесса получения займа, выплаты долга, сохранности залога никто не даст. Внимательно проверять финансовую организацию нужно не только когда вкладываешь свои деньги, но и когда их берешь в долг, чтобы не столкнуться с финансовыми и этическими проблемами.
Добавим, что в первом квартале были заведены уголовные дела на руководителей одной инвестиционной компании, которая имела признаки финансовой пирамиды, а гендиректор под арестом.
Как избежать встречи с нелегалами? Для начала проверить финансовую организацию перед тем, как обращаться туда. Сделать это можно на сайте Банка России. В специальном разделе есть реестры компаний, оказывающих финансовые услуги, и предупредительный список организаций, в деятельности которых выявлены признаки нелегальных участников финансового рынка.