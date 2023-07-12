Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В Хакасии на Туимском провале открыли подвесной мост, но пройти по нему бесплатно нельзя. Про новый аттракцион написали в социальных сетях республиканского Туринфоцентра.

Новый объект назвали очень просто – аттракцион «Подвесной мост». Его протяженность составляет 140 метров, он построен над всей пропастью провала. Цены такие: взрослый билет (от 14 лет) - 1500 рублей, дети от 10 до 13 лет – 1000 рублей (но нужно сопровождение взрослых). Малышей до 10 лет на новый мост пускать не будут.

Аттракцион работает с 8 часов утра и до 18:00.

Жители Хакасии уже высказали свое недовольство в комментариях группы Туринфоцентра. Они не понимают, чем обоснована такая цена на билеты.

Новый подвесной мост. Фото: группа «‎Туристский информационный центр Хакасии» в социальных сетях

Туимский провал образовался из-за обвала подземных горных выработок. Вода в нем ярко-голубого цвета из-за высокого содержания солей меди.