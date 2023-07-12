На дороге Красноярск – Енисей погибли ночные лихачи-мотогонщики. Фото: МВД

На автодороге Красноярск – Енисейск произошла смертельная авария, в которой погибли два человека. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевой полиции.

Вот что известно на этот час. Трагедия произошла на 135-м километре автодороги, на территории Большемуртинского района, около трех часов ночи. Два мотоцикла, один из них – «Рейсер», марка второго уточняется. Личности водителей уже установили: парням было 18 и 19 лет. Водительских прав не имели, оба – без мотошлемов.

Они мчались в сторону краевого центра и попали в обзор видеорегистратора очевидца, который сообщил, что гонщики ехали с выключенными фарами, время от времени вылетая на встречную полосу. Затем произошло столкновение и, судя по фотографиям с места ДТП, мотоциклы загорелись. Молодые люди погибли на месте.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, на месте работает следственно-оперативная группа полиции.