Житель Тувы жестоко убил женщину на глазах у ее 13-летней дочери

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Тувы жестоко убил женщину на глазах у ее дочери. Об этом пишет местный СК.

Все случилось еще год назад, в июле 2022 года. Следствием и судом установлено, что около 19 часов пьяный 29-летний житель Пий-Хемского района поссорился с женщиной, которая проживала в Туране на улице Майская. Конфликт случился прямо у нее дома. В один момент мужчина достал нож и нанес «множественные удары»‎ женщине. Очевидцем жестокого убийства стала ее 13-летняя дочь.

Сегодня, 12 июля, суд вынес приговор убийце. Теперь он проведет 16,5 лет в колонии строгого режима. Также ему назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.