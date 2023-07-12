Международная Ookla составила «скоростной» рейтинг мобильных операторов России

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По скорости мобильного интернета седьмой год подряд лидирует МегаФон. Медианная скорость скачивания в сети оператора в первом полугодии 2023 года составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с. Это пока самая большая скорость мобильной связи в стране. Второе и третье место в «скоростном» рейтинге международного исследователя заняли сотовые операторы Билайн и МТС.

Полученные результаты основаны на замерах скорости мобильного интернета с помощью приложения Speedtest. Замеры проводили абоненты операторов со своих устройств в течение всего первого полугодия 2023 года.

Для исследования покрытия мобильных сетей специалисты Ookla проанализировали наличие доступа и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100×100 метров на всей территории страны, где есть мобильная связь. Эксперты изучили более 3,2 млрд замеров, полученных от 2 млн уникальных устройств. Лучшее покрытие второй год подряд у оператора мобильной связи МегаФон.

Примечательно, что оператор сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета и в Красноярском крае. По результатам 37 тысяч тестов, проведенных в регионе, у абонентов МегаФона зафиксирована самая высокая в медианная скорость - 31,45 Мбит/с. При этом средняя скорость скачивания в Красноярском крае во втором квартале 2023 года по всем сетям составила 29,27 Мбит/с. Лидирующую позицию, уверяют в компании, удается удерживать благодаря активному развитию инфраструктуры: за первое полугодие оператор построил и модернизировал более 30 базовых станций в регионе. Для комфорта абонентов, которые живут в отдаленных или небольших населенных пунктах, а также для пользователей, путешествующих по региону, техническая служба оператора увеличивает покрытие и скорости мобильного интернета по всей территории края.

Комментируя результаты исследования, технический директор компании Алексей Титов отметил:

- За прошедший год потребление трафика продолжило расти, и мы активно работали над качеством связи. Не только расширяя покрытие, но и повышая эффективность существующей инфраструктуры. Например, за счет программы рефарминга смогли повысить скорость в 24 регионах на треть. Также оперативно реагировали на увеличение трафика отдельных сервисов и использовали технические возможности для повышения скорости соединения, например, с начала года увеличили пропускную способность в каналах связи с сервисами VK и Telegram более чем на 40%.

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В рейтинге компании Ookla учитываются только операторы с долей абонентов от 3% и выше в тестовой выборке по рынку на весь 6-месячный период проведения исследования.