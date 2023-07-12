В Красноярске вынесли приговор бывшему прокурору Березовского района Фото: Мария ЛЕНЦ

Советский районный суд города Красноярска вынес приговор бывшему прокурору Березовского района Бекхану Аслаханову. Его признали виновным в совершении преступлений по статьям «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (статья138.1 УК РФ) и «Получение взятки в крупном размере» (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Такую информацию опубликовала объединенная пресс-служба судов.

По совокупности преступлений наказание экс-законнику составляет 10 лет 6 месяцев. А также штраф в размере 6 миллионов рублей. Он лишен права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, в правоохранительных органах сроком на 6 лет с лишением классного чина «советник юстиции». Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.