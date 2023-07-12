Знаменитую башню на Стрелке в Красноярске продают за 2 миллиарда рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Знаменитую башню на Стрелке в Красноярске продают за 2 миллиарда 50 миллионов рублей. Объявление разместили на сайте агентства по продаже недвижимости «Деловой Красноярск».

Строительство здания КатэкНИИуголь (известное в народе как башня на Стрелке) началось еще в 1983 году. Сейчас в башне 29 этажей и 1 цокольный, а общая площадь составляет около 39 тысяч квадратных метров. В объявлении отмечается, что внутри отделки нет, но зато уже установлены 6 скоростных лифтов и был полностью закрыт тепловой контур.

В преимуществах указано, что недостроенная высотка находится в самом центре города, а на прилегающем участке в 1Га можно построить парковку.

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Ее изначальный архитектурный облик многие помнят, он был уникален, он стал символом города, доставшимся от советской эпохи. Башню часто рисовали художники. А фотографы находили лазейки и проникали внутрь, чтобы подняться на вершину и сделать потрясающие кадры с высоты на исторический центр города. Красноярцы так привыкли к этой башне, что теперь с трудом представляют, каково это, если бы ее не было.

Мы расскажем вам ее историю. (подробнее)