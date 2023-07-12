Самозанятые чаще оформляют ипотечный кредит на квартиру

Фото: Мария ЛЕНЦ

По статистике ВТБ с начала года около 1,3 тысяч самозанятых получили жилищные кредиты на общую сумму более 5,2 млрд рублей. Выбирая недвижимость, чаще всего такие клиенты отдают предпочтение квартирам, а средний размер одного кредита составляет около 4 млн рублей.

Недвижимость в многоквартирных домах оформляют в ипотеку около 95% заемщиков, работающих на себя. Порядка 4% самозанятых получают средства на дома с земельным участком, а 1% оформляют апартаменты.

Аналитика показывает, что активнее всего приобретают жилье самозанятые Москвы и области - каждая пятая ипотечная сделка банка здесь оформляется с клиентами, осуществляющие свою трудовую деятельность в рамках специального налогового режима. В топ-3 регионов также входят Краснодарский край и Санкт-Петербург с Ленинградской областью с долей 8% и 6% от общего числа жилищных кредитов.

«Сегодня поддержке самозанятых уделяется особое внимание. Таким россиянам доступен широкий набор инструментов финансовой помощи как на федеральном, так и региональном уровнях. К активной работе с сегментом подключаются крупные банки, фокусируясь на повышении качества жизни самозанятых клиентов. После перезапуска программы спрос самозанятых россиян на ипотеку ВТБ вырос почти в 3 раза и продолжает поступательно увеличиваться», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

В банке отмечают, что на динамику 2023 года влияет совокупность факторов, такие как расширение спектра продуктов для самозанятых, возможность получения кредитов наличными, перезапуск ипотеки, смягчение требований и увеличение доступной суммы для этой категории заемщиков в 1,5 раза.