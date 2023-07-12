В Красноярском крае аферист «с любовью» обманул пенсионеров на 2 миллиона рублей. Фото: МВД

В Красноярском крае полиция предъявила обвинение 43-летнему мужчине в 18 эпизодах мошенничества, растратах и подделке документов. Общая сумма ущерба составила 2 миллиона рублей.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, свои аферы обвиняемый совершал под видом услуг по ремонту и строительству. В своих объявлениях он обещал скидки пенсионерам и снабжал рекламы слоганом «Делаем с любовью!». Убеждал пожилых людей, что все сделает быстро и качественно. Напирал на то, что у других дороже, а он и готов работать чуть ли ни себе в ущерб.

Когда клиенты соглашались, он составлял смету расходов, забирал деньги якобы на покупку материалов. Ремонт начинался активно, но бурная деятельность вскоре затихала: обвиняемый обдирал стены снимал полы, а после такой подготовки даже молотка в руки не брал. На все вопросы недовольных задержками клиентов объяснял: то проблемы с транспортом, то перебои с поставками, то помощники разбежались.

Это еще не все. В числе потерпевших оказался близкий родственник обвиняемого. Он доверил купить и перегнать в Железногорск иномарку за 600 тысяч рублей. Однако аферист подделал договор купли-продажи, указав в качестве собственника себя, после чего перепродал машину. В настоящее время он находится под стражей.