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В Красноярском крае поездки на общественном транспорте стали дороже. Решение принято в министерстве тарифной политики, а документ опубликован на сайте регионального правительства.

С 12 июля, то есть уже с сегодняшнего дня, стоимость проезда повысилась на всей территории края, кроме Красноярска, Железногорска, Норильска, Дудинки и районов Крайнего Севера.

Теперь стоимость проезда составит 31 рубль вместо 27 рублей.

Отметим, что решение о повышении цен чиновники приняли только 10 июля.