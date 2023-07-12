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НовостиОбщество12 июля 2023 2:51

В Красноярском крае поездки на общественном транспорте стали дороже

Такое решение приняли в региональном министерстве тарифной политики
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае поездки на общественном транспорте стали дороже. Решение принято в министерстве тарифной политики, а документ опубликован на сайте регионального правительства.

С 12 июля, то есть уже с сегодняшнего дня, стоимость проезда повысилась на всей территории края, кроме Красноярска, Железногорска, Норильска, Дудинки и районов Крайнего Севера.

Теперь стоимость проезда составит 31 рубль вместо 27 рублей.

Отметим, что решение о повышении цен чиновники приняли только 10 июля.