Фото: Роспотребнадзор по Красноярскому краю

Жителю Норильска выплатят деньги за сломанный чемодан. Об этом пишет Роспотребнадзор Красноярского края.

История произошла в июне 2022 года. Тогда пассажир рейса Норильск — Санкт-Петербург при получении багажа обнаружил, что одно колесо было вырвано из днища его чемодана. Норильчанин решил не составлять никаких документов по факту повреждения, потому что его уже ждало такси. Позже расстроенный пассажир решил, что чемодан починить невозможно. От вещи он избавился. Отпуск закончился. Норильчанин все-таки отважился направить претензию авиаперевозчику, но ответа не получил. После этого пассажир обратился в суд. Роспотребнадзор встал на сторону потребителя.

Суд принял во внимание свидетельские показания одного из авиапассажиров рейса. Тот подтвердил, что до сдачи в багаж чемодан был цел.

С авиакомпании взыскано 9000 рублей.