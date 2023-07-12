В Норильске завели уголовное дело на управляющую компанию Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В Норильске завели уголовное дело на руководство управляющей компании. В его основу легли материалы прокурорской проверки. Было установлено, что в феврале текущего года по инициативе УК прошли внеочередные собрания собственников помещений в 88 многоквартирных домах. На этих собраниях решался вопрос об установлении размера оплаты за содержание и ремонт общедомового имущества. По факту – в сторону увеличения тарифов.

Однако многие жильцы возмутились таким обстоятельством. Они рассказывали, что не подписывали протоколов. Стали проверять – и действительно, часть подписей оказалась поддельными.

- В результате за май 2023 года собственниками 7 жилых домов вместо положенной суммы в 1,3 миллиона рублей было начислено к оплате более 1,5 миллиона. Разница составляет свыше 259 тысяч рублей, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярске в краевой прокуратуре.

Но это еще не все, проверяется информация, что собственникам еще 81 многоэтажки излишне начислены более 4 миллиона рублей на содержание общедомового имущества.

Уголовное дело заведено по статье «Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования». УК обязана пересчитать размер начисления за коммуналку.