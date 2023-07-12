В Красноярском крае вновь перевернулась лодка и пропал мужчина Фото: Мария ЛЕНЦ

Утро вторника 12 июля началось с тревожных новостей от ГУ МЧС России по краю: спасатели вновь выдвинулись на поиски пропавшего на реке человека. ЧП произошло в Манском районе, в акватории реки Маны возле поселка Нарва. В лодке находился 52-летний мужчина. Лодку обнаружили в воде, а владельца – нет.

А ведь спасатели настоятельно советуют (даже больше – требуют!), чтобы и лодочники, и их пассажиры, отправляясь в путь по любой, даже самой маленькой речушке, надевали спасательные жилеты. Цена вопроса ведь всего 600 – 700 рублей, но именно жилет поможет удержаться на плаву и не пойти ко дну.

Хочется надеяться, что мужчину найдут. Но проблема в том, что Мана – очень холодная таежная река. Делайте выводы.