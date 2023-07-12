В Красноярске начался ремонт улицы Свердловской. Фото: УДИБ

В Красноярске начался ремонт одной из важнейших магистралей – улицы Свердловской. В настоящее время в порядок приводится участок от улицы Александра Матросова до улицы Базайской. Главная проблема – асфальтовое покрытие (с трещинами и выбоинами) – его сейчас и меняют. В управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства города отметили, что жители города активно обращались в мэрию с просьбой отремонтировать улицу, не услышать их было нельзя.

Асфальт меняют сразу большими участками. За исключением отрезка возле гипермаркета «Ленты» - там дорогу в начале лета отремонтировали и расширили до трех полос.

Не обошлось и без сложностей – Свердловская теперь стоит в пробках в час пик из-за ограничения проезда там, где работает бригада. Но все понимают, что проблемы временные. Завершить укладку нового асфальта планируется ко конца июля.