На жителя Красноярского края завели уголовное дело о повторной дискредитации ВС РФ

Фото: СК по Красноярскому краю

В Березовском районе завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ. Его фигурант – 28-летний житель района, который ранее уже привлекался за дискредитацию по административной статье. За повторный проступок на него завели уже уголовку – теперь мужчина рискует на пять лет угодить в колонию.

Как рассказали в СК, первый раз за дискредитацию мужчину привлекли в ноябре прошлого года. Уже в январе в одном из мессенджеров он снова разместил пост, «содержащий высказывания, подрывающие достоинство, авторитет и доверие к Вооруженным Силам РФ». Что именно было написано в комментарии, неизвестно.

Как утверждает NGS24, каверзный комментарий был размещен в чате телеграм-канала издания, под одним из новостных постов. По данным портала, обвиняемый – Александр Капустин, красноярец с активной гражданской позицией, регулярно устраивающий одиночные пикеты.