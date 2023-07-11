Идринский депутат погубил пенсионерку в новогоднюю ночь и «отметил» отправку в колонию браконьерской охотой

Фото и видео: прокуратура Красноярского края

Прокуратура раскрыла новое преступление бывшего депутата Малохабыкского сельского совета Идринского района. Ранее 28-летнего мужчину осудили за смертельное ДТП: в новогоднюю ночь он сбил пенсионерку в селе Идринское. Его приговорили к сроку в колонии-поселении, и как выяснилось, за несколько дней до отправки туда депутат решил «отпраздновать» событие незаконной охотой.

Преступный путь депутата начался 1 января 2021 года, когда произошло роковое ДТП. Мужчина превысил скорость и даже не попытался затормозить перед пешеходным переходом, где в этот момент шла женщина. После аварии депутат умчался с места происшествия, но позже был задержан. Правда, вину признавать он отказался, хотя экспертиза показала, что если бы депутат применил экстренное торможение – он бы успел остановиться.

Расследование и суд шли аж до января этого года. В конце января депутату озвучили приговор – 2 года колонии-поселения. Пока оставалось время до отбытия в колонию, уже понимая что ему не отвертеться от ответственности за ДТП, депутат устроил охоту на маралов на территории КРОО «Урбус». Туши самца и самки позже обнаружили инспекторы Минэкологии, и вышли на след браконьера.

Как и в истории с ДТП, признавать свою вину в браконьерстве депутат отказался. Более того – пытался свалить вину на охотоведа, который обнаружил туши. Правда, сразу после охоты он сложил с себя депутатские полномочия, а через несколько дней отбыл в колонию.

Судя по всему, спокойно досидеть срок мужчине вряд ли дадут. На него завели новое уголовное дело, по статье о браконьерстве. За новое преступление ему грозит до 5 лет заключения, и едва ли экс-депутата оставят в колонии-поселении.