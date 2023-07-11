Фото: министерство транспорта Красноярского края

В Манском районе Красноярского края отремонтируют две сельские дороги за 14,5 миллионов рублей. Об этом сообщают в администрации региона.

Работы будут идти на улице Центральной в поселке Ветвистый и по улице Ленина в селе Шалинском. Контракт с подрядчиком уже заключен. Все деньги были выделены из бюджета Красноярского края.

– Работы начнутся в ближайшее время, срок завершения работ по контрактам – сентябрь. Обе улицы являются центральными направлениями в населенных пунктах и обеспечивают основной трафик автомобильного транспорта, – рассказал Максим Лозовиков, глава района.

Отмечается, что еще 2,5 миллионов рублей выделено на разработку проектно-сметной документации на ремонт моста по улице Переездная в посёлке Орешное.

Кроме того, в этом сезоне проведут ямочный ремонт на межмуниципальных дорогах. В частности, работы пройдут на маршруте Шалинское – Верхнешалинское, на участке с 3 по 6 км. На это выделили более 12 миллионов рублей.