Скриншот: видео от читателей «Комсомольской правды»

11 июля в Туруханске полицейские застрелили медведя, вышедшего к людям. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.

Сегодня в дежурную часть поступило несколько сообщений от жителей поселка о том, что возле микрорайона Восточный был замечен медведь. Хищник передвигался по улицам, а проезжающие мимо автомобили и громкие звуки его не пугали.

Любопытного зверя стражи порядка нашли во время патрулирования улиц. Он находился практически в самом центре поселка. В связи с тем, что присутствие медведя создавало смертельную угрозу для населения Туруханска, сотрудникам полиции пришлось применить оружие. Животное обезвредили.