Фото: администрация Красноярска

В Красноярске 46 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает городская администрация.

Это предварительные данные, полученные по итогам сдачи экзамена в основные дни. В этом году ЕГЭ в краевой столице сдавали более 5 тысяч выпускников одиннадцатых классов. 100 баллов смогли набрать 46 школьников по 7 учебным предметам. Отмечается, что это на десять человек больше, чем в 2022 году.

Количество 100-балльников в Красноярске:

Русский язык – 14 чел.

Литература – 14 чел.

Химия – 13 чел.

Физика – 2 чел.

Обществознание – 1 чел.

География –1 чел.

История – 1 чел.

Добавим, что количество стобалльников в городе может увеличиться. Результаты экзаменов резервных дней все еще обрабатываются.

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