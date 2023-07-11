Фото: администрация Красноярска
В Красноярске 46 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает городская администрация.
Это предварительные данные, полученные по итогам сдачи экзамена в основные дни. В этом году ЕГЭ в краевой столице сдавали более 5 тысяч выпускников одиннадцатых классов. 100 баллов смогли набрать 46 школьников по 7 учебным предметам. Отмечается, что это на десять человек больше, чем в 2022 году.
Количество 100-балльников в Красноярске:
Русский язык – 14 чел.
Литература – 14 чел.
Химия – 13 чел.
Физика – 2 чел.
Обществознание – 1 чел.
География –1 чел.
История – 1 чел.
Добавим, что количество стобалльников в городе может увеличиться. Результаты экзаменов резервных дней все еще обрабатываются.
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