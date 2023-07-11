На Богучанскую ГЭС доставлен новый автокран

Автотранспортный участок Богучанской ГЭС получил автокран «Челябинец СТ», изготовленный на Челябинском механическом заводе. Сейчас это самый мощный из автомобильных кранов, работающих на станции.

Грузоподъемность новой машины на базе КАМАЗ составляет 27 тонн, а длина его стрелы - 28 метров. Автокраны этой модели начали изготавливать только в ноябре прошлого года, в его комплектации предусмотрены четыре секции стрелы, кабина оператора с увеличенным объемом, новый механизм для монтажа-демонтажа противовесов. Несмотря на то, что техника новая и более сильная, для управления автокраном сотрудникам станции не потребуется дополнительное обучение.

Как отметили на ГЭС, кран будет работать по запросам цехов и служб станции. Например, для Гидротехнического цеха – перемещать бетонные плиты, понтоны бонового заграждения, крупногабаритные баки и катер КС-110, а для Турбинного цеха – грузить для доставки к месту работ узлы гидросилового и гидромеханического оборудования и приспособления к ним.

Фото: предоставлено компанией