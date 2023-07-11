На юге Красноярского края в двух ДТП погибли двое велосипедистов

Фото: ГИБДД

На юге Красноярского края в двух ДТП на трассе погибли двое велосипедистов. Как сообщают в ГИБДД, их обоих сбили автомобили.

Первая авария произошла вечером 10 июля на 65 км автодороги «Саяны», Курагинского района. 50-летний велосипедист ехал посередине полосы в том же направлении, что и автомобили. Внезапно его сбил 29-летний водитель на Toyota.

Второе ДТП произошло немного позднее – уже ночью на 453 км трассы Р-257 «Енисей», Минусинского района. Там 44-летняя женщина на велосипеде осмотрительно ехала ближе к правому краю проезжей части. Но от столкновения с автомобилем её это не уберегло – «Лада» на полном ходу влетела в велосипедистку. Женщина скончалась на месте.

В ГИБДД отмечают, что оба водителя велосипедов были без светоотражающих элементов. Из-за этого водителям их сложно было разглядеть в темноте, несмотря на свет фар. Пока неизвестно, с какой скоростью ехали водители и могли ли они затормозить, чтобы избежать столкновения, даже учитывая отсутствие светоотражающих элементов? Это выяснят сотрудники госавтоинспекции.