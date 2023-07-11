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НовостиОбщество11 июля 2023 5:21

В Красноярске с 1 августа запретят повороты налево с улицы Вербной на Лесопарковую

Решение принято в целях обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности
Вячеслав КУИМОВ

В Красноярске с 1 августа запретят повороты налево с улицы Вербной на Лесопарковую. Об этом сообщили в администрации города.

Все представили на иллюстрациях. Изменения коснутся участка в районе пересечения улиц Лесопарковая и Вербная. В августе при повороте с Вербной будет установлен знак «Движение направо».

Схема: администрация Красноярска

Схема: администрация Красноярска

Изменения произойдут и в районе дома Вербная, 6. При выезде с парковки будет установлен знак «Движение направо».

Схема: администрация Красноярска

Схема: администрация Красноярска

При повороте к Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи также будет установлен знак «Движение направо».

Схема: администрация Красноярска

Схема: администрация Красноярска

В администрации заявили, что такие решения приняты в целях обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности.