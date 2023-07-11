Фото: МВД Красноярского края

11 июля в Красноярском крае на водителя, который вылетел в кювет и погубил пассажирку, завели уголовное дело. Об этом сообщает региональное МВД.

Авария произошла 9 июля на трассе «Саяны» в Курагинском районе. Полицейскими установлено, что мужчина 1990 года рождения не справился с управлением, отчего автомобиль Lifan Solano II на большой скорости вылетел с гравийной дороги в кювет. В ДТП погибла девушка 1999 года рождения.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян. У мужчины обнаружено 0,40 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации средств».

Кроме того, были составлены административные по статьям «Нарушение правил применения ремней безопасности» и «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».