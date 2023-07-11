Фото: КрасЖД

В Красноярском крае изменилось расписание нескольких пригородных поездов. Корректировки внесли из-за ремонтных работ на участке Кача — Снежница. Об этом сообщает КрасЖД.

Порядок курсирования некоторых поездов изменился сегодня, 11 июля. Новое расписание будет актуально до 8 августа.

Пассажирам нужно запомнить, что теперь по вторникам и пятницам позже будут отправляться в рейс следующие электрички:

– утренний электропоезд Чернореченская – Красноярск – на 1 час 18 минут (в 8:03 вместо 6:45);

– вечерний Красноярск – Зыково – Красноярск – на 37 минут (в 19:25 вместо 18:48);

– дневной маршрут Базаиха – Зеледеево – на 41 минуту (в 12:41 вместо 12:00).

Помимо этого, до 8 августа включительно изменения коснутся:

– по вторникам электропоезд Зеледеево – Красноярск Северный – Красноярск будет уходить в рейс на 15 минут позже – в 20:02 вместо 19:46;

– по пятницам на более позднее изменится время отправления вечернего маршрута Зеледеево – Красноярск (+15 мин. – в 20:02 вместо 19:47).