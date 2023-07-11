В Красноярском крае перевернулась лодка с тремя людьми, один пропал без вести

Фото: Мария ЛЕНЦ

10 июля в Красноярском крае перевернулась лодка с тремя людьми, один из них пропал без вести. Об этом сообщает региональное МЧС.

Все произошло на реке Подкаменная Тунгуска в районе села Байкит Эвенкийского района. Двое мужчин и одна женщина находились втроем в одной лодке. Отмечается, что все они были без спасательных жилетов.

В один момент лодка перевернулась. Женщина и мужчина смогли самостоятельно выбраться из воды на берег. Третий пассажир пропал без вести. Сейчас его ищут спасатели.