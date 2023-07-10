Мотоциклисты-школьники устроили несколько аварий в Красноярском крае

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

В Красноярском крае за несколько дней произошли сразу четыре аварии при участии подростков на мотоциклах. В одном из случаев байкером оказался даже 14-летний школьник. Все ДТП закончились плачевно в основном для мотоциклистов, хотя юноши остались живы.

Первый случай произошел в Балахте 6 июля: там водитель автомобиля ВАЗ столкнулся с 17-летним парнем на мотоцикле «Motoland». Подростка после аварии госпитализировали в хирургическое отделение.

Второй случай произошел на следующий день в Красноярске. На улице Павлова еще один 17- летний байкер на мотоцикле WELS врезался в «Опель». Удар был такой силы, что пострадал не только подросток, но и водитель автомобиля.

Еще два ДТП произошли 9 июля: в первом случае 15-летний мотоциклист врезался в «Тойоту» на дороге между Красноярском и Железногорском, и отправился в реанимацию. Во втором случае 14-летний подросток на пит-байке столкнулся с «Ладой», и тоже попал в реанимацию.