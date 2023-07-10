В Красноярске прошел рейд МЧС и волонтеров по пляжам города

Фото: МЧС Красноярского края
В Красноярске на выходных прошел рейд МЧС и волонтеров по пляжам города. Они провели с отдыхающими профилактические беседы и выдали каждому памятки.
За безопасностью следили как на официальном пляже, так и на «диких». Жителям города, которые находились недалеко от лодочной станции, напомнили, что купаться в этом месте ни в коем случае нельзя.
Фото: МЧС Красноярского края
Особое внимание уделялось тем, кто пришел на пляж с детьми.
– Соблюдение мер безопасности очень важно. Дети тонут тихо, этого никто не видит и не слышит. Промедление 2-3 минуты – и ребенок под водой. Ему уже нужна профессиональная помощь, – отметила Елена Бибик, волонтер красноярского отделения Национального центра.
Детям вручили памятки с рекомендациями по безопасному поведению и нарукавники.
Вместе с волонтерами инспекторы ГИМС напомнили судоводителям правила безопасности. Некоторые из них оказались без спасательных жилетов. Отдыхающим объяснили, почему жилеты надевать нужно обязательно.
Фото: МЧС Красноярского края