В Красноярске прошел рейд МЧС и волонтеров по пляжам города

Фото: МЧС Красноярского края

В Красноярске на выходных прошел рейд МЧС и волонтеров по пляжам города. Они провели с отдыхающими профилактические беседы и выдали каждому памятки.

За безопасностью следили как на официальном пляже, так и на «диких». Жителям города, которые находились недалеко от лодочной станции, напомнили, что купаться в этом месте ни в коем случае нельзя.

Фото: МЧС Красноярского края

Особое внимание уделялось тем, кто пришел на пляж с детьми.

– Соблюдение мер безопасности очень важно. Дети тонут тихо, этого никто не видит и не слышит. Промедление 2-3 минуты – и ребенок под водой. Ему уже нужна профессиональная помощь, – отметила Елена Бибик, волонтер красноярского отделения Национального центра.

Детям вручили памятки с рекомендациями по безопасному поведению и нарукавники.

Вместе с волонтерами инспекторы ГИМС напомнили судоводителям правила безопасности. Некоторые из них оказались без спасательных жилетов. Отдыхающим объяснили, почему жилеты надевать нужно обязательно.