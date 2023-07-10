В Красноярске экс-руководитель подразделения Росимущества получил 9,5 лет колонии. Фото: прокуратура края

Суд вынес приговор бывшему руководителю подразделения территориального Росимущества – 9,5 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки в размере более 4,3 миллиона рублей. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Установлено и доказано, что в период с 2017 по 2021 годы подсудимый руководил отделом реализации арестованного, конфискованного и иного имущества. (Для понимания именно это подразделение контролирует продажу с молотка, например, конфискованных по непогашенным ипотекам квартир). Некие коммерческие организации предложили осужденному деньги взамен на то, чтобы доверил им заниматься реализацией арестованного имущества.

Когда его задержали, он поначалу согласился сотрудничать со следствием, это давало ему право на более мягкое наказание. Однако позже отказался признавать вину и заявил, что взяток не получал, его оговорили бывшие руководители. Соответственно и получил срок по полной.

- Он действовал совместно с бывшими руководителем МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва и его заместителем. Оба приговорены к длительным срокам лишения свободы. Представитель юрлица приговорен к штрафу за дачу взятки в размере 900 тысяч рублей должностным лицам, - уточники в прокуратуре судьбу других фигурантов этого криминального дела.

Добавим, что уголовное дело было заведено по материалам УФСБ России по Красноярскому краю.