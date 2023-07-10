В Красноярском крае пройдет 24-й фестиваль «Высоцкий и Сибирь» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае пройдет традиционный фестиваль авторской песни «Высоцкий и Сибирь». Уже в 24-й раз. Место встречи любителей творчества – берег реки Маны в Манском районе: недалеко от поселка Нарва обустроена специальная площадка, где и развернется событие 14 и 15 июля.

Организаторы обещают, что в программе будет ежегодный конкурс авторской песни, конкурс чтецов и поэтов, работа творческих студий, выставки и экскурсии. Для участников и гостей фестиваля будут работать музыкальная студия «Струна», театрально-поэтическая «Таганка», студия изобразительного искусства «Россыпи» и студия кино- и видеотворчества «Музей на траве». Гости смогут поучаствовать в мастер-классах и образовательных семинарах. Передвижные выставки расскажут о жизни и творчестве советского актера и покажут артефакты, связанные со съёмками фильма «Хозяин тайги».

В этом году на фестивале центральной станет военно-патриотическая тема в творчестве поэта. Событие приурочено сразу к двум юбилеям: 85 лет со дня рождения В. С. Высоцкого и 55 лет со съёмок киноленты «Хозяин тайги». Для участников будет организована однодневная экскурсия в деревню Выезжий Лог к местам съемок фильма 1968 года.

Кстати, жители Выезжего Лога рассказали эксклюзивно для «Комсомольской правды»-Красноярск о том, как проходили съемки фильма. То, о чем биографы еще не писали. Например, как Станислав Говорухин приехал в гости к другу. Как в фильм не вошла задорная сцена деревенской свадьбы. А Золотухин за банку молока выводил товарища вечером на крыльцо, чтобы притаившиеся в темноте сельчане посмотрели на «живого Высоцкого».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Несите молока, покажу вам Высоцкого!»: как в Сибири снимался «Хозяин тайги»

Приехал однажды Станислав Говорухин в гости к Владимиру Высоцкому и Валерию Золотухину, а те решили угостить его молочным поросенком. И обратились к местной Марье Ивановне: «Где купить поросенка?» Она им в ответ: «А чего искать, у меня в загоне бегает – ловите». Нет, это не анекдот. Это случилось в 1968 году во время съемок фильма «Хозяин тайги», которые проходили в глухом селе в двухстах километрах от Красноярска (подробнее).