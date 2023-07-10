Фото: администрация города Красноярска

В Красноярске на улице Щорса сделают светодиодную подсветку на светофорах. Об этом сообщает администрация города.

К монтажу неоновой подсветки уже приступили. Она будет синхронизирована с красным и зеленым сигналами светофора. Отмечается, что такое оформление стоек не только повышает безопасность дорожного движения, но еще и «‎придает эстетической визуализации улице».

Все работы обещают выполнить до середины октября.

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