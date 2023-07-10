В Хакасии полицейский спас девушку за секунду до перевода денег мошенникам Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии полицейский в последний момент спас 20-летнюю девушку от мошенников. В прямом смысле – она уже набирала номер счета, куда собиралась переводить деньги. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось узнать в пресс-службе республиканской полиции.

Начнем с того, что сотрудники полиции организовали дежурство в гипермаркете на проспекте Дружбы Народов. Дело в том, что там установлены банкоматы разных банков, а телефонные мошенники «ведут» своих жертв именно сюда. Накануне, 9 июля, внимание дежурного Владимира Королева привлекла девушка с телефоном в руках. Она нервничала, когда подошла к терминалу. Сотрудник подсмотрел экран гаджета и увидел там логотип Центробанка. И все понял.

Девушка уже набирала цифры, когда услышала, как полицейский настоятельно просит ее прервать разговор. Но подчинилась, нажала на «отмену». И потом в беседе призналась: ей позвонил через мессенджер неизвестный, назвался работником банка, сказал, что на нее какие-то преступники оформляют крупный кредит, а чтобы их опередить, нужно самой этот кредит взять и перевести его на «безопасный счет». Абаканка взяла 100 тысяч рублей и приехала в гипермаркет. И спасибо Владимиру Королеву – отвел от проблем.