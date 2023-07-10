Фото: МВД Красноярского края

За порядком на фестивале «Мир Сибири» следили 345 сотрудников полиции. Об этом сообщает региональное МВД.

Фестиваль прошел в поселке Шушенское Красноярского края. В охране общественного порядка были задействованы сотрудники полиции из разных населенных пунктов края, а также работники частной охранной организации, представителя казачества и Росгвардия. Для обеспечения безопасности дорожного движения работали экипажи ГИБДД.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей серьезных нарушений общественного порядка не допущено.

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