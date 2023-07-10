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НовостиОбщество10 июля 2023 8:17

В Красноярске сделают елочную игрушку, посвященную педагогу-наставнику

Принять участие в создании макетов приглашают школьников всех возрастов
Вячеслав КУИМОВ
Фото: администрация города Красноярска

Фото: администрация города Красноярска

В Красноярске сделают елочную игрушку, посвященную педагогу-наставнику. Об этом сообщает администрация города.

В основу игрушки ляжет детский эскиз. Принять участие в создании макетов приглашают красноярских школьников всех возрастов. Юным художникам предлагают нарисовать портрет учителя, который сейчас работает в краевой столице. Можно использовать любую технику рисования, но есть одно условие – у педагога в руках должен быть какой-нибудь предмет с логотипом Года педагога и наставника – пеликаном. Игрушку победителя создадут специалисты фабрики «Бирюсинка».

Работы от школьников принимают до 2 августа, а подробности можно узнать на сайте городского управления образования во вкладке «Положение конкурса рисунков Наставник 2023»‎.