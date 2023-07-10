В Красноярск едет «Ревизор» и легендарный театр Олега Табакова. Фото: пресс-служба театра

В Красноярск едет «Ревизор». В исполнении труппы легендарной «Табакерки» - московского театра Олега Табакова. В последний раз его артисты давали спектакль в нашем городе 25 лет назад. В этот раз приезд звездных артистов стал возможен в рамках фестиваля «Язык мира», организатором которого стал Театр юного зрителя.

Спектакли запланированы на 29 и 30 августа, а онлайн-продажа билетов стартовала сегодня, 10 июля, с 14 часов, на сайте организатора. Цена билета — от 1500 до 3900 рублей. Для спектаклей выбрана сцена Красноярского театра оперы и балета.

А какой актерский состав: городничего Сквозник-Дмухановского играет Владимир Машков, а Хлестакова - Владислав Миллер. Это, пожалуй, самый молодой Хлестаков в истории русской сцены.