В Красноярске прокуратура заставила завершить ремонт детской больницы. Фото: прокуратура

В Красноярске прокуратура помогла медицинскому учреждению завершить долгожданный ремонт. Нерадивого подрядчика в прямом смысле заставили исполнить взятые на себя обязательства.

В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в столкнулись с нарушением госконтракта, когда проверяли, как реализуется национальный проект «Здравоохранение». В 2022 году некая фирма СК «Премиум» выиграла торги на капремонт поликлиники № 3 (которая входит в структуру Красноярской межрайонной детской клинической больницы № 1). Цена вопроса – более 33,2 миллиона рублей. Однако время подошло, а работы в срок подрядчик не выполнил.

Прокуратура внесла представления в адрес подрядной организации. Директор за нарушение обязательств оштрафован на 1,2 миллиона рублей. После этого работы стартанули быстрыми темпами. В настоящее время ремонт завершен, поликлиника открылась и принимает маленьких пациентов.