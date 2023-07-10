В Красноярске организаторы подпольного казино заработали 83 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершено расследование уголовного дела об организации подпольного казино, в результате чего был получен доход в размере более 83 миллионов рублей. Занималось этим Второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Фигурантами стали 15 жителей Красноярска и Железногорска.

Версия следствия такова. ОПГ действовала в период с января 2016 по май 2020 года. Организаторы подыскали и арендовали нежилые помещения в двух городах, установили игровое оборудование, наняли персонал. Всего в преступной схеме были задействованы 44 человека. Полученные средства переводили на счета подконтрольных им юридических лиц. А после легализации выводили их.

В региональном следкоме уточники «Комсомольской правде»-Красноярск, что уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, затем оно уйдет в суд на рассмотрение.