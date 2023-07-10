Красноярцы опасаются заразиться менингитом через посылки из маркетплейса Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы опасаются заразиться менингококковой инфекцией через посылки с товарами, приобретенными через популярный интернет-магазин. Главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале сообщил, то в последнее время на горячую линию Роспотребнадзора стали поступать такие вопросы (после того, как в распределительном центре маркетплейса, расположенного в другом регионе, одному из рабочих поставили такой диагноз).

- В подобной ситуации риск заражения менингококком отсутствует, так как возбудитель этой инфекции не отличается стойкостью. На поверхностях упаковочных коробок он может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время, - ответил главный санитарный врач региона.

Ситуация с заболеваемостью именно этой инфекцией в крае стабильная, количество случает не превышает средних значений. За полгода зарегистрировано 6 случаев, в том числе 3 у детей, в Красноярске, Канске и Лесосибирске.