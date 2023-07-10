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НовостиОбщество10 июля 2023 6:27

Красноярцы опасаются заразиться менингитом через посылки из маркетплейса

Ответ на этот вопрос дает главный санитарный врач
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярцы опасаются заразиться менингитом через посылки из маркетплейса

Красноярцы опасаются заразиться менингитом через посылки из маркетплейса

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы опасаются заразиться менингококковой инфекцией через посылки с товарами, приобретенными через популярный интернет-магазин. Главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале сообщил, то в последнее время на горячую линию Роспотребнадзора стали поступать такие вопросы (после того, как в распределительном центре маркетплейса, расположенного в другом регионе, одному из рабочих поставили такой диагноз).

- В подобной ситуации риск заражения менингококком отсутствует, так как возбудитель этой инфекции не отличается стойкостью. На поверхностях упаковочных коробок он может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время, - ответил главный санитарный врач региона.

Ситуация с заболеваемостью именно этой инфекцией в крае стабильная, количество случает не превышает средних значений. За полгода зарегистрировано 6 случаев, в том числе 3 у детей, в Красноярске, Канске и Лесосибирске.