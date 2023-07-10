Красноярский суд обязал прекратить работу четырех вейп-шопов

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На нарушителей антитабачного законодательства регулярно подаются иски, а уже на данный момент удовлетворены 4 иска. Как сообщил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, продажа такой продукции рядом со школами и детскими садами запрещена.

Суд обязал прекратить розничную торговлю табачной или никотинсодержащей продукцией в следующих магазинах Красноярска: «Doo-d» на ул. Новосибирская, 56, «Megabazz» на ул. 60 лет Образования СССР, 18, «Nicotine» на ул. Карла Маркса, 137А, «Vape BRO» на ул. Мичурина, 8.

С начала года уже 10 исковых требований Управления удовлетворены, а в судебном производстве находятся ещё 5.