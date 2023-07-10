В Красноярске доставщик «Самоката» врезался в коляску с ребенком. Стоп-кадр видео

В Красноярске доставщик «Самоката» врезался в коляску с ребенком. Случилось это в микрорайоне «Преображенский», во дворе дома. И все попало на камеру уличного наблюдения, так что доказать его вину не составит никакого труда, если родители малыша решал обратиться в полицию на слишком ретивого развозчика продуктов. К тому же очевидцев достаточно.

Видеозапись выложил паблик «preo_24 «Преображенский» | Красноярск». Молодой человек с корзиной за спиной на высокой скорости мчался по асфальту, едва не задел двигавшийся автомобиль, затем чуть не сбил пешехода, а после врезался прямо в коляску. Свалился, поднялся – и кинулся с кулаками на зрелого мужчину.

По предварительной информации ребенок не пострадал, но сильно испугался и громко расплакался, пока нарушитель размахивал кулаками рядом. В полиции сообщили, что заявление по поводу этого инцидента пока не получали.