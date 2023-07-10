Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Саяногорска пытался заработать на инвестициях и отдал мошенникам более 900 тысяч рублей. Историей поделились в МВД по Республике Хакасия.

Все началось в мае. Тогда 52-летний мужчина увидел в интернете интересное объявление: «Хотите инвестировать? Ответьте на 3 вопроса». Он прошел опрос, указал свой номер телефона, а позже ему позвонил неизвестный, который представился Юрием. Незнакомец сообщил, что является брокером и сможет помочь будущему инвестору. «Юрий» попросил у саяногорца установить программу для видеосвязи. Они начали общаться.

Первый раз потерпевший перевел 10 тысяч рублей, а через несколько дней ему на счет поступил перевод в 10 тысяч 200 рублей. Мужчина подумал, что его инвестиции работают. Он начал регулярно отправлять деньги на указанные незнакомцем счета. В итоге потерпевший оформил пять кредитов на сумму 912 тысяч рублей. При этом во время денежных переводов сотрудница банка несколько раз объяснила, что гражданин может стать жертвой мошенников.

После 31 мая лжеброкер перестал выходить на связь. Крупная сумма денег досталась злоумышленнику.

Заведено уголовное дело по статье «‎Мошенничество». Ведется следствие.

Сотрудники полиции просят проявлять бдительность и не искать быстрого заработка в интернете.