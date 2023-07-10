В природном парке «Ергаки» высадили сотню молодых кедров Фото: Мария ЛЕНЦ

В природном парке «Ергаки», расположенном на юге Красноярского края сотрудники дирекции много лет высаживают кедры. Делают это в местах, облюбованных отдыхающими, где те разбивают неорганизованные стоянки и стихийные тропы. Многие варварски вмешиваются в природу, в результате страдает фауна. Нужно исправлять ситуацию после нашествия таких вот «неправильных туристов».

Как рассказали в министерстве экологии края, на сей раз экологический десант направился на берег озера Радужное, это одно из самых популярных мест отдыха. Здесь высадили более сотни молодых кедров. В акции участвовали не только сотрудники заповедной территории, но и ребята из «Клуба друзей» природного парка «Ергаки» – «Жарки», а также неравнодушные туристы из Минусинска и Абакана.