В Красноярском крае родители могут записать первоклашек в школу на портале Госуслуг Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае родители первоклашек могут записать своих детей в школу через портал Госуслуг. Это просто, быстро, удобно – не нужно самим искать свободное время, чтобы принести документы в образовательное учреждение. В правительстве края рассказали, что на портале Госуслуг началась вторая волна записи. До 5 сентября заявление могут подать родители первоклассников, которые хотят выбрать школу, не закрепленную за адресом проживания.

Все просто: если вас нет на портале – надо зарегистрироваться (и сразу призываем: никаких звонков на личный телефон и уж тем более на «ватсап» и «вайбер» сотрудники портала не делают!).

Зашли на Госуслуги по ссылке – сразу открывается нужно окно. Заполните заявление. Понадобится паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и название выбранной школы. Записаться можно, пока в образовательном учреждении есть свободные места.

Далее после отправки формы заявитель получит уведомление о регистрации заявления. Школа может попросить оригиналы документов для проверки. Если их не принести вовремя, могут отказать в зачислении. Решения о зачислении принимается за 5 рабочих дней. Когда школа издаст акт о зачислении, уведомление появится в личном кабинете на Госуслугах.

Заявления в первый класс также принимаются и другими способами: по почте или лично при посещении школы. Если подать заявление в одну школу разными способами, то рассмотрят только первое, а по остальным будет отказано из-за дублей.

Перевод госуслуг в электронный вид проводится в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика РФ».