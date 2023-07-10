Скриншот: видео МВД Красноярского края

В Красноярске перед судом предстанет лже-целительница. Об этом сообщает МВД по краю.

В начале марта 2023 года в полицию обратилась 65-летняя жительница Железнодорожного района. Красноярска рассказала, что на улице к ней подошла женщина и начала рассказывать о своих магических способностях. По словам незнакомки, у потерпевшей были проблемы со здоровьем, которые она может вылечить. Для этого всего лишь нужно провести «очищение от порчи» с помощью ее ценных вещей. Лже-целительнице поверили.

Женщина сняла с себя золотую цепочку стоимостью 12 тысяч рублей. Незнакомка сказала, что цепочку нужно закопать у дерева, но в итоге она просто ушла с украшением в неизвестную сторону, когда жительница краевой столицы отвлеклась.

Злоумышленница 1985 года рождения уже задержана. Ювелирное изделие она успела продать, а все деньги потратить. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».