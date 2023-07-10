В Красноярске под колесами автомобиля погибла 60-летняя женщина Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске под колесами автомобиля погибла 60-летняя женщина. Это произошло в марте текущего года. В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя и направила его в суд на рассмотрение.

В ходе следствия было установлено, что утром 3 марта 70-летний водитель за рулем автомобиля «Тойота Ланд Крузер 200» ехал по проспекту Мира в сторону улицы Каратанова. Превысил скорость – 46,4 км/ч (разрешенная 40 км/ч). И напротив краевого суда сбил женщину-пешехода, которая шла на работу в Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1. Она скончалась от полученных травм.

Водитель не признал свою вину, уверяя, что его ослепил зеленый сигнал светофора. Однако экспертиза показала несостоятельность его заявления. Самое интересное есть на видео с камер уличного наблюдения. А там хорошо видно случившееся. Во-первых, женщина переходила улицу вне пешеходного перехода, неспешным шагом, словно прогуливалась. Во-вторых, водитель повел себя странно: вместо того, чтобы притормозить, он прибавил газу и направил автомобиль направо – туда, куда шла женщина. В результате случился наезд. Почему? Ответы должен установить суд.