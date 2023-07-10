На фестивале «МИР Сибири» потерялись 18 детей. Фото: МВД

На фестивале «МИР Сибири» в селе Шушенском потерялись 18 детей. Не спешите переживать – всех нашли и всех вернули родителям.

Праздник этнической музыки и ремесел длился четыре дня, его посетило рекордное количество гостей – более 77,5 тысяч человек с разных регионов России и других стран. Многие приезжали компаниями, семьями. Было шумно, весело, насыщенно. Неудивительно, что в такой насыщенной обстановке случались разные казусы. Но сотрудники полиции отработали как надо: они нашли всех ребятишек, которые увлеклись весельем и потерялись.

- В общей сложности за все время, пока в Шушенском проходил фестиваль «Мир Сибири», к полицейским поступило 18 сообщений о пропавших несовершеннолетних. В результате проведения поисковых мероприятий с участием сотрудников полиции, организаторов фестиваля и добровольцев все дети были найдены и переданы родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Всем неравнодушным, кто помогал искать потерявшихся деток, краевая полиция выражает благодарность.